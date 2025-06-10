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2-2

Zenit'ten Sara için Galatasaray'a teklif!

Zenit, Gabriel Sara transferi için Galatasaray'a teklifte bulundu. İşte ayrıntılar...

calendar 10 Haziran 2025 08:14
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Galatasaray.org
Zenit'ten Sara için Galatasaray'a teklif!
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Beşiktaş'tan Gedson'u alamayan Zenit, Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı almak için hamle yaptı.

GABRIEL SARA'YA TEKLİF

Rus ekibinin, sarı kırmızılılara 15 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Zenit, Galatasaray'da 2.3 milyon euro kazanan Brezilyalı yıldıza ise 4.5 milyon euro teklif sundu.

Galatasaray ve Sara, Zenit'ten yapılan bu teklifleri kabul etmedi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.


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