10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Romanya'dan net galibiyet!

Romanya, Florin Tanase ve Dennis Man'ın golleriyle Güney Kıbrıs'ı 2-0 mağlup etti. Trabzonsporlu Draguş ise ikinci golün asistini yaptı.

calendar 10 Haziran 2025 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Romanya'dan net galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Romanya 2-0'lık skorla kazandı.

Romanya'ya galibiyeti getiren golleri dakika 43'te Florin Tanese, 45+2'de ise Dennis Man attı.

Trabzonspor oyuncusu Denis Draguş ise takımının ikinci golünde asisti yapan oyuncu oldu.


Gruplardaki 4. maçını oynayan romanya 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı.

Elemelere istediği gibi başlayamayan Güney Kıbrıs ise 3 maçta sadece 1 kez galibiyet ile tanıştı. Güney Kıbrıs'ın gruplarda 3 puanı bulunuyor.

Romanya, bir sonraki maçını 5 Eylül tarihinde Kanada karşısında oynayacak.

Güney Kıbrıs ise 6 Eylül tarihinde bir sonraki maçı için Avusturya ile karşı karşıya gelecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.