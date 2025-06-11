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Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
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03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
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03:30

Bayern Münih, Barcola ve Williams'ı listesine aldı!

Bayern Münih, yaz transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Bradley Barcola ve Nico Williams'ı transfer listesine aldı.

calendar 11 Haziran 2025 02:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Barcola ve Williams'ı listesine aldı!
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Alman devi Bayern Münih, gelecek sezon için kanat rotasyonunu güçlendirmenin hedefinde. Leroy Sane ve Kingsley Coman'ın geleceği belirsizliğini korurken Bayern, Avrupa'da parlayan iki genç yıldızı transfer listesine aldı.

Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre, Bavyera ekibi Paris Saint- Germain'in genç yıldızı Bradley Barcola'yı transfer listesinin en üst sırasına koymuş durumda. Ancak Bayern, Barcola transferinin gerçekleşmemesi durumunda Nico Williams için harekete geçecek.

İKİ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 58 maçta forma giyen Fransız genç yıldız Barcola, 21 gol, 19 asist kaydetti. Nico Williams ise 11 gol, 7 asistlik katkı sağladı. İki futbolcuda 22 yaşında 70 milyon Euro transfer değerinde.

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