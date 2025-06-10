İbrahim Hatipoğlu'ndan Carlos Cuesta açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, yaptığı açıklamada Carlos Cuesta transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları;
"Transfer nasıl olur? Bir tane yönetici kendi isteğiyle alıp getiremez. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu bugüne kadar! Galatasaray'ın izleme komitesi, scout ekibi, analiz ekibi, futbol aklı var. Galatasaray'ı 3 yıldır zirveye taşıyan futbol aklı Okan Buruk. Okan Hoca'nın mutlaka onayı olur. Bizler yöneticiler olarak bu işin ticari görüşmelerini yaparız. Masaya koyarız. A oyuncusunun şartları bu, B'nin bu, C'nin bu. Hem ekonomik şartlar hem oyuncunun teknik taktik özelliklerini dikkate alarak bir seçim yapılır. Bu seçimi nihayetinde hoca onaylar. En son başkan. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekip üzerinden de algılar, polemikler yapılıyor. Biz içeride çok konsantre ve verilen göreve odaklıyız. Galatasaray, bir başkan kulübüdür. Bu yapıda oyuncular seçiliyor. Batshuayi, Sara, Osimhen'i nasıl transfer ettiysek Cuesta'yı da öyle transfer ettik. Burada eleştiri İbrahim Hatipoğlu'na yöneltildi. Eleştirileri paratoner olarak üstümüze almak, oyuncuları ve teknik ekibi koruyorsa ben bundan rahatsız olmam. Yeter ki eleştiri boyutunda kalsın, yeter ki hakarete iftiraya bürünmesin. Galatasaray forması giyen her oyuncu iyi oyuncudur, değerli oyuncudur. Bu oyunculara hepimizin sahip çıkması gerekir. Biz bir oyuncuyu alırken çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Bir performans analizi, yetenek analizi, karakter analizi yapılıyor. Uyumlu ekibin içine sorun yaratacak bir oyuncuyu koymamanız lazım. Ekonomik olarak dengeleri bozacak oyuncu koymamanız lazım. Sanchez'in görüşünü sorduk ve olumlu görüşü oldu. Belçika Ligi'nde oynamış, Kolombiya Milli Takımı'nda Sanchez ile birlikte finale gitmiş, 1 gol yemiş takımın stoperi."
"BİZ TEKNİK TARAFA KARIŞMAYIZ"
"Cuesta listemizdeydi. Transferin kapanmasına birkaç gün kala listemizdeki 3 oyuncudan bir tanesiydi. Herkes bir oyuncun şartlarını görüşmek üzere görev aldı. Ben de Cuesta ile görüştüm. Tüm şartları masaya koyduk. Sonunda da buna göre ortak karar verildi. Benim şu oyuncuyu öneriyorum demem mümkün değil. Ben haddimi bilen biriyim. Teknik konuyu ben hocamla konuşmam. Biz yönetici olarak, Abdullah Bey de Maruf Bey de aynı durumda. Biz teknik tarafa karışmayız. Koskoca Okan Buruk'la, teknik ekibiyle oyuncuyu teknik olarak değerlendirmek mümkün değil."
Hatipoğlu, yaptığı açıklamada Carlos Cuesta transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları;
"Transfer nasıl olur? Bir tane yönetici kendi isteğiyle alıp getiremez. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu bugüne kadar! Galatasaray'ın izleme komitesi, scout ekibi, analiz ekibi, futbol aklı var. Galatasaray'ı 3 yıldır zirveye taşıyan futbol aklı Okan Buruk. Okan Hoca'nın mutlaka onayı olur. Bizler yöneticiler olarak bu işin ticari görüşmelerini yaparız. Masaya koyarız. A oyuncusunun şartları bu, B'nin bu, C'nin bu. Hem ekonomik şartlar hem oyuncunun teknik taktik özelliklerini dikkate alarak bir seçim yapılır. Bu seçimi nihayetinde hoca onaylar. En son başkan. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekip üzerinden de algılar, polemikler yapılıyor. Biz içeride çok konsantre ve verilen göreve odaklıyız. Galatasaray, bir başkan kulübüdür. Bu yapıda oyuncular seçiliyor. Batshuayi, Sara, Osimhen'i nasıl transfer ettiysek Cuesta'yı da öyle transfer ettik. Burada eleştiri İbrahim Hatipoğlu'na yöneltildi. Eleştirileri paratoner olarak üstümüze almak, oyuncuları ve teknik ekibi koruyorsa ben bundan rahatsız olmam. Yeter ki eleştiri boyutunda kalsın, yeter ki hakarete iftiraya bürünmesin. Galatasaray forması giyen her oyuncu iyi oyuncudur, değerli oyuncudur. Bu oyunculara hepimizin sahip çıkması gerekir. Biz bir oyuncuyu alırken çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Bir performans analizi, yetenek analizi, karakter analizi yapılıyor. Uyumlu ekibin içine sorun yaratacak bir oyuncuyu koymamanız lazım. Ekonomik olarak dengeleri bozacak oyuncu koymamanız lazım. Sanchez'in görüşünü sorduk ve olumlu görüşü oldu. Belçika Ligi'nde oynamış, Kolombiya Milli Takımı'nda Sanchez ile birlikte finale gitmiş, 1 gol yemiş takımın stoperi."
"BİZ TEKNİK TARAFA KARIŞMAYIZ"
"Cuesta listemizdeydi. Transferin kapanmasına birkaç gün kala listemizdeki 3 oyuncudan bir tanesiydi. Herkes bir oyuncun şartlarını görüşmek üzere görev aldı. Ben de Cuesta ile görüştüm. Tüm şartları masaya koyduk. Sonunda da buna göre ortak karar verildi. Benim şu oyuncuyu öneriyorum demem mümkün değil. Ben haddimi bilen biriyim. Teknik konuyu ben hocamla konuşmam. Biz yönetici olarak, Abdullah Bey de Maruf Bey de aynı durumda. Biz teknik tarafa karışmayız. Koskoca Okan Buruk'la, teknik ekibiyle oyuncuyu teknik olarak değerlendirmek mümkün değil."
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