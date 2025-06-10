Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 11:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 11:42

Madleen gemisinde kimler var, kaç Türk var? Madleen gemisi ne için Gazze'de?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti. Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi. Peki, Madleen gemisinde kimler var, kaç Türk var? Madleen gemisi ne için Gazze'de?

Madleen gemisinde kimler var, kaç Türk var? Madleen gemisi ne için Gazze'de?
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Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından işletilen Madleen gemisi, 1 Haziran'da İsveçli barış ve iklim aktivisti Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivistle birlikte yola çıktı. Madleen, Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen'in adını taşıyor. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, mürettebata yardım görevini terk etmelerini emretmiş ve grubu sert bir şekilde "antisemitik" olarak nitelendirmişti.   İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi Aşdod Limanı'na getirildi. Gemideki 12 insan hakları aktivisti ise işgalci İsrail tarafından alıkonuldu.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Toplam 12 kişilik mürettebat var:

Greta Thunberg (İklim aktivisti)

Rima Hassan (Fransa kökenli, Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Liam Cunningham (İrlandalı oyuncu – "Game of Thrones")

Sergio Toribio (İspanyol aktivist)

Omar Faiad (Al Jazeera gazetecisi)

Diğer 6 uluslararası gönüllü aktivist.

Gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor. Türk aktivistler FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Acar ile gönüllü olarak katılan Şuayb Ordu.
 
MADLEEN GEMİSİNDE NELER TAŞINIYOR?

Madleen gemisinin yükü arasında şu ürünler bulunuyor:

Tıbbi malzemeler

Un

Pirinç

Bebek maması

Bebek bezi

Kadın hijyen ürünleri

Su arıtma kitleri

Koltuk değnekleri

Çocuklar için protezler



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