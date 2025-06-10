Madleen gemisinde kimler var, kaç Türk var? Madleen gemisi ne için Gazze'de?

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?



Toplam 12 kişilik mürettebat var:



Greta Thunberg (İklim aktivisti)



Rima Hassan (Fransa kökenli, Avrupa Parlamentosu Üyesi)



Liam Cunningham (İrlandalı oyuncu – "Game of Thrones")



Sergio Toribio (İspanyol aktivist)



Omar Faiad (Al Jazeera gazetecisi)



Diğer 6 uluslararası gönüllü aktivist.



Gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor. Türk aktivistler FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Acar ile gönüllü olarak katılan Şuayb Ordu.



MADLEEN GEMİSİNDE NELER TAŞINIYOR?



Madleen gemisinin yükü arasında şu ürünler bulunuyor:



Tıbbi malzemeler



Un



Pirinç



Bebek maması



Bebek bezi



Kadın hijyen ürünleri



Su arıtma kitleri



Koltuk değnekleri



Çocuklar için protezler







Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından işletilen Madleen gemisi, 1 Haziran'da İsveçli barış ve iklim aktivisti Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivistle birlikte yola çıktı. Madleen, Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen'in adını taşıyor. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, mürettebata yardım görevini terk etmelerini emretmiş ve grubu sert bir şekilde "antisemitik" olarak nitelendirmişti. İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi Aşdod Limanı'na getirildi. Gemideki 12 insan hakları aktivisti ise işgalci İsrail tarafından alıkonuldu.