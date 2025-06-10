10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Milli atıcı Elif Berfin Altun'dan hem final, hem Türkiye rekoru!

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek sıralama müsabakasında elde ettiği 634.6 puanla Türkiye rekoru kırarak 5. sıradan final bileti aldı.

calendar 10 Haziran 2025 19:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: taf.org.tr
Milli atıcı Elif Berfin Altun'dan hem final, hem Türkiye rekoru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu Elif Berfin Altun, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Münih'teki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek mücadeleleri yapıldı.

Milli atıcı Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek sıralama müsabakasında elde ettiği 634.6 puanla Türkiye rekoru kırarak 5. sıradan final bileti aldı.

Elif Berfin, finaldeki 124.1 puanıyla organizasyonu 8. sırada tamamladı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.