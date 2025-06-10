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Galatasaray'da altı isme ayrılık izni!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'e ayrılık için izin verdi.

calendar 10 Haziran 2025 11:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da altı isme ayrılık izni!
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Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Okan Buruk'un 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Başarılı teknik adamın biletini kestiği 6 ismin 3'ünün bu sezon transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği ve transfer izni verilen isimler şöyle:


-Elias Jelert
-Przemyslaw Frankowski
-Carlos Cuesta
-Nicolo Zaniolo (Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiralandı)
-Victor Nelsson (Geçen sezonun devre arası Roma'ya kiralandı)
-Derrick Köhn (Geçen sezon Werder Bremen'e kiralandı)


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