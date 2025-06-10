Galatasaray'da altı isme ayrılık izni!

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Okan Buruk'un 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Başarılı teknik adamın biletini kestiği 6 ismin 3'ünün bu sezon transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.
Sözcü'nün haberine Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği ve transfer izni verilen isimler şöyle:
-Elias Jelert
-Przemyslaw Frankowski
-Carlos Cuesta
-Nicolo Zaniolo (Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiralandı)
-Victor Nelsson (Geçen sezonun devre arası Roma'ya kiralandı)
-Derrick Köhn (Geçen sezon Werder Bremen'e kiralandı)
Okan Buruk'un 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Başarılı teknik adamın biletini kestiği 6 ismin 3'ünün bu sezon transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.
Sözcü'nün haberine Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği ve transfer izni verilen isimler şöyle:
-Elias Jelert
-Przemyslaw Frankowski
-Carlos Cuesta
-Nicolo Zaniolo (Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiralandı)
-Victor Nelsson (Geçen sezonun devre arası Roma'ya kiralandı)
-Derrick Köhn (Geçen sezon Werder Bremen'e kiralandı)
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