10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

İngiltere Tuchel ile kötü başladı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde dağınık bir oyunla Arnavutluk'u zor geçen İngiltere, Senegal'e 3-1 kaybederek tarihindeki ilk Afrika mağlubiyetini yaşadı.

calendar 11 Haziran 2025 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
İngiltere Tuchel ile kötü başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, Arnavutluk karşısında beklenenden uzak, dağınık bir oyun sergilemesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Hücumda etkisiz kalan ve savunmada zaman zaman zorlanan İngilizler, bireysel yeteneklerin öne çıktığı anlarla sonuca gitmeyi bildi.

Andorra maçından sonra Senegal ile hazırlık karşılaşması oynayan İngiltere, şok bir mağlubiyete uğradı.

Tarihinde daha önce hiçbir Afrika takımına karşı mağlubiyeti olmayan İngiltere, Senegal'e 3-1'lik skor ile kaybetti.

İngiltere'nin bu performansı, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından eleştirilere neden oldu.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.