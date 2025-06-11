İngiltere Tuchel ile kötü başladı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, Arnavutluk karşısında beklenenden uzak, dağınık bir oyun sergilemesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



Hücumda etkisiz kalan ve savunmada zaman zaman zorlanan İngilizler, bireysel yeteneklerin öne çıktığı anlarla sonuca gitmeyi bildi.



Andorra maçından sonra Senegal ile hazırlık karşılaşması oynayan İngiltere, şok bir mağlubiyete uğradı.



Tarihinde daha önce hiçbir Afrika takımına karşı mağlubiyeti olmayan İngiltere, Senegal'e 3-1'lik skor ile kaybetti.



İngiltere'nin bu performansı, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından eleştirilere neden oldu.



