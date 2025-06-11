10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
1-0DA
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

EuroLeague Final Four 2026 yeniden Belgrad'da!

Abu Dabi'nin ardından EuroLeague Final Four, 2026 yılında yeniden Avrupa'ya dönüyor.

calendar 11 Haziran 2025 02:29 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 02:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
EuroLeague Final Four 2026 yeniden Belgrad'da!
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EuroLeague Final Four 2026'nın adresi belli oldu. Basketball Sphere'in haberine göre Avrupa basketbolunun zirve organizasyonu, Belgrad'da düzenlenecek.

Basketball Sphere'in haberine göre; Daha önce iki kez bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapan Sırbistan'ın başkenti, güçlü adaylar arasından sıyrılarak organizasyon hakkını kazandı.
              
2025'teki Abu Dabi deneyiminin ardından EuroLeague, final etabını yeniden Avrupa kıtasına taşıyor. Belgrad'da düzenlenecek bu organizasyona büyük bir taraftar ilgisi bekleniyor.

 

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