EuroLeague Final Four 2026 yeniden Belgrad'da!

EuroLeague Final Four 2026'nın adresi belli oldu. Basketball Sphere'in haberine göre Avrupa basketbolunun zirve organizasyonu, Belgrad'da düzenlenecek.



Basketball Sphere'in haberine göre; Daha önce iki kez bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapan Sırbistan'ın başkenti, güçlü adaylar arasından sıyrılarak organizasyon hakkını kazandı.



2025'teki Abu Dabi deneyiminin ardından EuroLeague, final etabını yeniden Avrupa kıtasına taşıyor. Belgrad'da düzenlenecek bu organizasyona büyük bir taraftar ilgisi bekleniyor.



