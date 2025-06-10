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Bandırmaspor Başkanı Kuter olağanüstü genel kurulda aday olmayacak

Teksüt Bandırmaspor'un başkanı Serdar Kuter, 14 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

calendar 10 Haziran 2025 20:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor Başkanı Kuter olağanüstü genel kurulda aday olmayacak
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un başkanı Serdar Kuter, 14 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

Kuter, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, kulübün onursal başkanı Onur Göçmez ile Bandırmaspor yönetiminden tamamen çekileceklerini dile getirdi.

"Yeniden aday olmayacağız." diyen Kuter, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Yaklaşık 7 yıldır, başkanlık dönemim de dahil olmak üzere Onur Göçmez ve yönetimindeki arkadaşlarımızla görevdeyiz. Bu süreçte kurumsal yapıda, sportif alanda ve tesisleşmede önemli yol kat ettik. Bu 7 yılda değişmeyen tek şey Bandırmaspor'un hala bir stadyumunun olmaması. Gelinen noktada öncelikle sportif başarılar elde edildi. Bir şampiyonluk yaşadık, iki kez 1. Lig play-off'una katıldık, iki defa Süper Lig kapısından döndük. Bandırmaspor için 1. Lig çok önemli bir seviye çünkü bu lig, gelirler, sponsorluklar, marka değeri ve tanıtım açısından ciddi fırsatlar sunuyor. Bugün birçok kulüp Bandırmaspor'un yerinde olmak istiyor."

Bandırmaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu 14 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


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