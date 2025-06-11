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Panathinaikos'tan Nikola Milutinov'a dev teklif!

Olimpia Milano ile sözlü anlaşmaya varan Nikola Milutinov için Panathinaikos 3 yıl 9 milyon euro önerdi.

calendar 11 Haziran 2025 02:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Olympiakos
Panathinaikos'tan Nikola Milutinov'a dev teklif!
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Panathinaikos, Nikola Milutinov için devreye girdi ve yıldız pivota 3 yıl için 9 milyon euro net maaş teklif etti.

SDNA'nın haberine göre, daha önce Olimpia Milano ile sözlü anlaşmaya varan Sırp oyuncu, şimdi karar aşamasında.

Yunan ekibinin sahibi Giannakopoulos'un, koç Ergin Ataman'a şampiyonluk için güçlü bir kadro kurma sözü verdiği aktarıldı.

Milutinov'un menajerinin şu an Yunanistan'da olmaması nedeniyle transferin hemen sonuçlanması beklenmiyor.

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