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Erik ten Hag'tan Granit Xhaka için yok!

Galatasaray ve Milan, Granit Xhaka ile temasa geçti. Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Erik ten Hag, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İsviçreli orta saha oyuncusunu takımda tutmak istiyor.

calendar 10 Haziran 2025 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Erik ten Hag'tan Granit Xhaka için yok!
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Bayer Leverkusen İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı bırakmak istemiyor.

GALATASARAY VE MILAN

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Milan, İsviçreli orta saha oyuncusu ile temasa geçti.

Bayer Leverkusen'de kulüple iyi bir ilişkisi olan Xhaka'nın Alman ekibine ayrılık konusunda baskı yapmadığı ve Alman ekibinin, sadece iyi bir teklif gelmesi durumunda 32 yaşındaki futbolcunun ayrılığına izin vereceği belirtildi.

TEN HAG BIRAKMAK İSTEMİYOR


Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso'nun ardından göreve başlayan Erik ten Hag da sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden yıldız orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Granit Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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