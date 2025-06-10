Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 13:41

Kütahya'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Kütahya'da yaşayan vatandaşlar bir sarsıntı hissetti. Sarsıntı sonrası merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu? İşte detaylar…

Kütahya'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi...
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 Ülkemizde birçok farklı noktada depremler yaşanmaya devam ediyor. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar öğlen saatlerinde bir sarsıntı hissetti. Sarsıntı sonrası deprem olup olmadığını merak edenler internette merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini açıkladı. Depremin saat 13:15'te gerçekleştiğini açıklayan AFAD, depremin yerin 7.71 km uzaklığında gerçekleştiğini paylaştı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
 
AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri:
 
AFAD Son Deprem Verileri:

Tarih: 10 Haziran 2025, 13:15:21
Yer: Simav (Kütahya)
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 7.71 km
Koordinatlar: 39.23528, 28.96778
Tarih: 10 Haziran 2025, 13:00:42
Yer: Kale (Malatya)
Büyüklük: 1.1
Derinlik: 11.12 km
Koordinatlar: 38.34028, 38.79056
Tarih: 10 Haziran 2025, 12:55:18
Yer: Yeşilyurt (Malatya)
Büyüklük: 1.0
Derinlik: 6.46 km
Koordinatlar: 38.335, 38.29222
Tarih: 10 Haziran 2025, 12:42:52
Yer: Doğanşehir (Malatya)
Büyüklük: 1.0
Derinlik: 12.03 km
Koordinatlar: 38.11556, 37.80389
Tarih: 10 Haziran 2025, 12:35:29
Yer: Seydikemer (Muğla)
Büyüklük: 1.5
Derinlik: 18.55 km
Koordinatlar: 36.25361, 29.13194
Tarih: 10 Haziran 2025, 12:33:42
Yer: Akçadağ (Malatya)
Büyüklük: 1.0
Derinlik: 7.0 km
Koordinatlar: 38.28694, 38.07833

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ:


Tarih: 10 Haziran 2025, 12:07:22
Yer: Çavuşlu-Doğanşehir (Malatya)
Büyüklük: 2.0
Derinlik: 12.1 km
Koordinatlar: 38.1243, 37.7480
Tarih: 10 Haziran 2025, 12:05:19
Yer: Eğirler-Simav (Kütahya)
Büyüklük: 2.3
Derinlik: 5.9 km
Koordinatlar: 39.1937, 29.0053
Tarih: 10 Haziran 2025, 11:38:28
Yer: Yunanistan
Büyüklük: 2.1
Derinlik: 5.4 km
Koordinatlar: 40.2505, 24.1053
Tarih: 10 Haziran 2025, 11:22:55
Yer: Yunanistan
Büyüklük: 2.8
Derinlik: 5.6 km
Koordinatlar: 40.3152, 24.1400
Tarih: 10 Haziran 2025, 11:00:38
Yer: Yunanistan
Büyüklük: 2.1
Derinlik: 9.6 km
Koordinatlar: 40.2472, 24.1007
Tarih: 10 Haziran 2025, 10:54:44
Yer: Ege Denizi
Büyüklük: 1.9
Derinlik: 5.5 km
Koordinatlar: 36.6422, 25.5857

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