Kütahya'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Ülkemizde birçok farklı noktada depremler yaşanmaya devam ediyor. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar öğlen saatlerinde bir sarsıntı hissetti. Sarsıntı sonrası deprem olup olmadığını merak edenler internette merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu?



KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?



AFAD, Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini açıkladı. Depremin saat 13:15'te gerçekleştiğini açıklayan AFAD, depremin yerin 7.71 km uzaklığında gerçekleştiğini paylaştı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi



İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri:



AFAD Son Deprem Verileri:



Tarih: 10 Haziran 2025, 13:15:21

Yer: Simav (Kütahya)

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 7.71 km

Koordinatlar: 39.23528, 28.96778

Tarih: 10 Haziran 2025, 13:00:42

Yer: Kale (Malatya)

Büyüklük: 1.1

Derinlik: 11.12 km

Koordinatlar: 38.34028, 38.79056

Tarih: 10 Haziran 2025, 12:55:18

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Büyüklük: 1.0

Derinlik: 6.46 km

Koordinatlar: 38.335, 38.29222

Tarih: 10 Haziran 2025, 12:42:52

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Büyüklük: 1.0

Derinlik: 12.03 km

Koordinatlar: 38.11556, 37.80389

Tarih: 10 Haziran 2025, 12:35:29

Yer: Seydikemer (Muğla)

Büyüklük: 1.5

Derinlik: 18.55 km

Koordinatlar: 36.25361, 29.13194

Tarih: 10 Haziran 2025, 12:33:42

Yer: Akçadağ (Malatya)

Büyüklük: 1.0

Derinlik: 7.0 km

Koordinatlar: 38.28694, 38.07833



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ:





Tarih: 10 Haziran 2025, 12:07:22

Yer: Çavuşlu-Doğanşehir (Malatya)

Büyüklük: 2.0

Derinlik: 12.1 km

Koordinatlar: 38.1243, 37.7480

Tarih: 10 Haziran 2025, 12:05:19

Yer: Eğirler-Simav (Kütahya)

Büyüklük: 2.3

Derinlik: 5.9 km

Koordinatlar: 39.1937, 29.0053

Tarih: 10 Haziran 2025, 11:38:28

Yer: Yunanistan

Büyüklük: 2.1

Derinlik: 5.4 km

Koordinatlar: 40.2505, 24.1053

Tarih: 10 Haziran 2025, 11:22:55

Yer: Yunanistan

Büyüklük: 2.8

Derinlik: 5.6 km

Koordinatlar: 40.3152, 24.1400

Tarih: 10 Haziran 2025, 11:00:38

Yer: Yunanistan

Büyüklük: 2.1

Derinlik: 9.6 km

Koordinatlar: 40.2472, 24.1007

Tarih: 10 Haziran 2025, 10:54:44

Yer: Ege Denizi

Büyüklük: 1.9

Derinlik: 5.5 km

Koordinatlar: 36.6422, 25.5857