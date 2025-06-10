İtalya Milli Takımı görevi için aday Gattuso!

İtalya Milli Takımı, Luciano Spalletti dönemi sonrası teknik direktörlük görevi için harekete geçti.
Di Marzio'nun haberine göre, Claudio Ranieri'den olumsuz geri dönüş alan Gök-Mavililer, rotasını İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso'ya çevirdi.
Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'i çalıştıran Gennaro Gattuso ile kısa süre içerisinde görüşüleceği öne sürüldü.
Hırvat ekibinin başında 43 maça çıkan Gattuso, 20 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Di Marzio'nun haberine göre, Claudio Ranieri'den olumsuz geri dönüş alan Gök-Mavililer, rotasını İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso'ya çevirdi.
Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'i çalıştıran Gennaro Gattuso ile kısa süre içerisinde görüşüleceği öne sürüldü.
Hırvat ekibinin başında 43 maça çıkan Gattuso, 20 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
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