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İtalya Milli Takımı görevi için aday Gattuso!

İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni adayı Gennaro Gattuso oldu.

calendar 10 Haziran 2025 16:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 16:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalya Milli Takımı görevi için aday Gattuso!
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İtalya Milli Takımı, Luciano Spalletti dönemi sonrası teknik direktörlük görevi için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, Claudio Ranieri'den olumsuz geri dönüş alan Gök-Mavililer, rotasını İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso'ya çevirdi.

Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'i çalıştıran Gennaro Gattuso ile kısa süre içerisinde görüşüleceği öne sürüldü.

Hırvat ekibinin başında 43 maça çıkan Gattuso, 20 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.


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