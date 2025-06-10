10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

İşte Beşiktaş'ın hazırlık programı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları programını açıkladı.

calendar 10 Haziran 2025 15:36 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Beşiktaş'ın hazırlık programı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları programını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, sezonu 28 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla açacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:


"Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)"


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