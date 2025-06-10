Beşiktaş BOA, Gizem Sezer'i kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında pivot Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gizem Sezer ile sözleşme imzaladı. Gizem Sezer'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.Profesyonel kariyerine 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Bodrum Basketbol'un formasını giydi.Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında pivot Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gizem Sezer ile sözleşme imzaladı. Gizem Sezer'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.Profesyonel kariyerine 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Bodrum Basketbol'un formasını giydi.