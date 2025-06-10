Al Ahli'de Maximin kararı!

Al Ahli, geçen sezon Fenerbahçe'ye kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'da yer alan habere göre, iki Suudi Arabistan kulübü, Maximin ile ilgileniyor. İki kulübün, Maximin için sözlü tekliflerinin olduğu yazıldı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Al Ahli'nin yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilmek için Fransız futbolcunun transfer sürecini hızlandırmak istediği ve resmi teklif beklediği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Maximin, sarı-lacivertlilerde 31 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'da yer alan habere göre, iki Suudi Arabistan kulübü, Maximin ile ilgileniyor. İki kulübün, Maximin için sözlü tekliflerinin olduğu yazıldı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Al Ahli'nin yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilmek için Fransız futbolcunun transfer sürecini hızlandırmak istediği ve resmi teklif beklediği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Maximin, sarı-lacivertlilerde 31 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
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