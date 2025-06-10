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Kieran Tierney, Celtic'e geri döndü

Celtic, Arsenal'den Kieran Tierney'i beş yıllık sözleşmeyle yeniden kadrosuna kattı. Altyapısından yetişen deneyimli sol bek, 2030'a kadar İskoçya devinde forma giyecek.

calendar 10 Haziran 2025 17:50
Haber: Sporx.com
Kieran Tierney, Celtic'e geri döndü
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İskoçya şampiyonu Celtic, eski oyuncusu Kieran Tierney'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Arsenal'den ayrılan 28 yaşındaki sol bek, altyapısından yetiştiği Celtic ile beş yıllık sözleşme imzalayarak 2030 yılına kadar İskoç kulübünde forma giyecek.

Tierney, Celtic'in genç takımı altyapısından yetişmiş ve 17 yaşında 2015 yılında ilk kez A takımda sahaya çıkmıştı. İlk döneminde toplamda 170 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, üçü art arda olmak üzere 10 büyük kupa kazanarak kulübe önemli katkılar sağlamıştı. 2019'da Arsenal'e transfer olarak İngiltere Premier Lig deneyimi yaşayan Tierney, şimdi yeniden Celtic Park'a dönmenin mutluluğunu yaşıyor.


Celtic teknik direktörü Brendan Rodgers, eski oyuncusuyla tekrar bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Tierney'in takıma büyük güç katacağını söyledi. Rodgers, "Kieran her zaman Celtic'in kalbinde yer aldı ve tekrar aramızda olmasından mutluyuz. Onun yeteneği ve motivasyonu, önümüzdeki sezonlar için çok değerli" dedi.

Kieran Tierney ise dönüşünü "Paradise'a, evime dönmek gibi" diye tanımladı. "Burada tekrar Celtic forması giymek harika bir duygu. Yeni hedefim, kulübün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarlarımızla birlikte daha çok zafer yaşamak" diye konuştu.

Tierney'in geri dönüşü, Celtic'in hem İskoçya hem de Avrupa kupalarındaki iddiasını güçlendirecek önemli bir hamle olarak görülüyor. Taraftarlar da sevilen oyuncunun yeniden takıma katılmasından büyük heyecan duyuyor.


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