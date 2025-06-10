Boston Celtics, tecrübeli guard Jrue Holiday için gelen takas tekliflerini değerlendirmeye aldı.NBA muhabiri Marc Stein'in Substack paylaşımına göre kulüp, 34 yaşındaki oyuncuya dair teklifler konusunda açık kapı bırakmış durumda.Geçtiğimiz yaz Portland Trail Blazers'tan büyük bir takasla kadroya katılan Holiday, Celtics'in şampiyonluk adayı kadrosunun önemli bir parçası olmuştu. Ancak takım, 61 galibiyetle tamamladığı sezona rağmen playofflarda ikinci turda New York Knicks'e 6 maç sonunda elenerek beklentilerin altında kaldı.Playofflarda 9.5 sayı ve 4.0 asist ortalaması yakalayan Holiday, normal sezonda ise 11.1 sayı, 4.3 ribaund ve 3.9 asist istatistikleriyle özellikle savunma yönüyle ön plana çıktı.Celtics ile dört yıllık 134 milyon dolarlık kontratının üç yılı daha kalan Holiday, son yıl için oyuncu opsiyonuna sahip. Kendisi basına verdiği demeçlerde Boston'da kalmak istediğini açıkça belirtmişti.Yine de Celtics'in bu yaz kadro yapılanmasını yeniden değerlendirmesi ve hayal kırıklığı yaratan playoff performansı sonrasında gelen tekliflere açık olması, Holiday'in geleceğini belirsiz hale getiriyor.