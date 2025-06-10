Dean Huijsen: 'Mourinho'ya sonsuza kadar minnettarım!'

Real Madrid, Bournemoth'tan kadrosuna kattığı Dean Huijsen için imza töreni düzenledi.İspanyol stoper, basın toplantısında,diye konuştu.20 yaşındaki futbolcu,dedi.Juventus'tan ocak 2024'te Roma'ya transfer olmasının ardından kariyeri yükselişe geçen ve önce Bournemoth, sonra Real Madrid'e transfer olan Dean Huijsen, Roma'ya transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu söyledi.Real Madrid'e imza töreninde Roma'ya transfer sürecini anlatan ve Jose Mourinho'ya değinen Huijsen," dedi.Real Madrid, Huijsen'in transferi için Bournemoth'a 3 taksitte 58 milyon euro ödeyecek.