Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için büyük bir adım atılıyor. Emlak Konut Sosyal Konut Projesi 2025 kapsamında, TOKİ tarafından hayata geçirilecek yeni kampanya ile ev sahibi olma fırsatı yeniden gündeme geliyor. Peki, TOKİ kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar:

EMLAK KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ - 2025



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı son açıklamalara göre, 2025 yılı için planlanan TOKİ sosyal konut kampanyası, 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma imkânı sunacak. Kampanya kapsamında, Emlak Konut projeleri ile konutlar hem peşinatlı hem de peşinatsız seçeneklerle satışa sunulacak. Bu adım, konut sektöründe ekonomik hareketliliği artırarak, gayrimenkul yatırımlarını teşvik etmeyi hedefliyor.

EMLAK KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI



Yeni TOKİ kampanyası başvurularının tarihleri henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, kampanya 2025 yılının ilk aylarında başlayacak. Başvuru şartları ise şunları içeriyor:

T.C. vatandaşı olmak,

Projenin uygulanacağı il/ilçe sınırları içerisinde belirli bir süre ikamet etmiş olmak,

Daha önce TOKİ projelerinden yararlanmamış olmak,

Belirli yaş ve gelir kriterlerini sağlamak.

Bu şartlar, sosyal konut, ekonomik konut kampanyası ve Emlak Konut projelerinde ev sahibi olma sürecinde vatandaşlara avantaj sağlamak amacıyla titizlikle hazırlanıyor.

Kampanya, vatandaşlara uygun vade oranları ve cazip ödeme planları ile sunulacak. Hem düşük peşinatlı hem de peşinatsız ödeme seçenekleri sayesinde, dar ve orta gelirli vatandaşlar için yatırım imkânı artırılırken, konut sahibi olma süreci de hızlandırılacak. Bu sayede, TOKİ sosyal konut projeleri ile ev sahibi olmak artık daha erişilebilir hale gelecek.

Yeni sosyal konut kampanyası, ülkenin dört bir yanında konut ihtiyacını karşılamaya yönelik geniş kapsamlı bir proje olarak hayata geçirilecek. Emlak Konut, TOKİ ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen bu projede, konutların enerji verimliliği, çevre dostu malzeme kullanımı ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi modern standartlarla inşa edilmesi planlanıyor. Proje, sadece dar gelirli değil; orta gelir grubuna da hitap edecek şekilde tasarlanmış durumda.

Sonuç



Emlak Konut Sosyal Konut Projesi 2025 ve TOKİ kampanyası, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen milyonlarca vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanya başvurularının kesin tarihi, ödeme planları ve başvuru şartları hakkında güncel bilgiler, Emlak Konut ve TOKİ resmi duyuruları ile kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni sosyal konut kampanyasının, ülkemizde konut sektöründe önemli bir dinamizm yaratması ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.