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10 Haziran
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Japonya-Endonezya
6-0
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Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
1-042'
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02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
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Manchester City, Cherki'yi açıkladı!

Manchester City, Fransa'nın Olimpik Lyon takımından Fransız futbolcu Rayan Cherki'yi transfer etti.

calendar 10 Haziran 2025 22:24
Manchester City, Cherki'yi açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa'nın Olimpik Lyon takımından Fransız futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 21 yaşındaki Cherki ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 36 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2019 yılında A takıma yükseldi.

Cherki, 16 yaşındayken kulüp tarihinin en genç golcüsü olduğu Olimpik Lyon'da 185 maçta 29 gol kaydetti.


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