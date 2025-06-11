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Ataman, Grant'in sözleşmesini uzatmak istiyor

Panathinaikos, 2026'da sözleşmesi bitecek Jerian Grant'le yola devam etmek istiyor.

calendar 11 Haziran 2025 01:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Ataman, Grant'in sözleşmesini uzatmak istiyor
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Panathinaikos, Jerian Grant'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

SDNA'nın haberine göre Yunan temsilcisi, 2026 yazında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyun kurucuyla yola devam etmeye kararlı.

Geride kalan EuroLeague sezonunda 8.6 sayı ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynayan Grant, takımın liderlerinden biri haline geldi.

Koç Ergin Ataman, tecrübeli oyuncuyu kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor.


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