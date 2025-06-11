Ataman, Grant'in sözleşmesini uzatmak istiyor

Panathinaikos, Jerian Grant'in sözleşmesini uzatmak istiyor.



SDNA'nın haberine göre Yunan temsilcisi, 2026 yazında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyun kurucuyla yola devam etmeye kararlı.



Geride kalan EuroLeague sezonunda 8.6 sayı ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynayan Grant, takımın liderlerinden biri haline geldi.



Koç Ergin Ataman, tecrübeli oyuncuyu kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor.



