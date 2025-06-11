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Ataman, Grant'in sözleşmesini uzatmak istiyor
Panathinaikos, 2026'da sözleşmesi bitecek Jerian Grant'le yola devam etmek istiyor.
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