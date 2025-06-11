İtalya Serie A ekiplerinden Como, Dinamo Zagreb forması giyen 22 yaşındaki Hırvat 10 numara Martin Baturina'yı transfer etti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, 22 yaşındaki 10 numarayı 18 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer etti. Haberde bonuslar ile birlikte bonservis bedelinin 25 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon Zagreb ile 45 maçta forma giyen 22 yaşındaki 10 numara, 6 gol, 12 asist kaydetti.