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Letonya-Arnavutluk
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10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
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Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
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02:00
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03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Como, Baturina'yı transfer etti!

Como, Dinamo Zagreb forması giyen 22 yaşındaki Hırvat on numara Martin Baturina'yı bonuslar ile birlikte 25 milyon Euro karşılığında transfer etti.

calendar 11 Haziran 2025 01:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como, Baturina'yı transfer etti!
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İtalya Serie A ekiplerinden Como, Dinamo Zagreb forması giyen 22 yaşındaki Hırvat 10 numara Martin Baturina'yı transfer etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, 22 yaşındaki 10 numarayı 18 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer etti. Haberde bonuslar ile birlikte bonservis bedelinin 25 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi. 

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Zagreb ile 45 maçta forma giyen 22 yaşındaki 10 numara, 6 gol, 12 asist kaydetti.

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