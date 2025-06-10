10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!

Rio Ave, Demir Ege Tıknaz için yeterli teklifi bulamadı ve opsiyonunu kullanmadı. Oyuncu Beşiktaş'a geri döndü.

calendar 10 Haziran 2025 18:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi yeterli teklifi bulamadı ve opsiyonu kullanmadı. Bununla birlikte genç yıldız, Beşiktaş'a geri döndü.

OPSİYONU KULLANMADILAR


Rio Ave kulübü, A Milli Takım kampında bulunan Demir Ege'yi sezon başında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

KAMPA KATILACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu çok beğendiği ve yeni sezonda da kullanmak istediği öğrenildi.

PORTEKİZ KARNESİ

2024/25 sezonunu Rio Ave'de geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 33 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.