AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025

AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirlirken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. Adayların sınavlarda verdikleri doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL 2. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. Türkiye genelinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 21 Nisan Pazartesi günü erişime açılacak.

Sınav sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların en geç saat 13.00'a kadar duyurulması bekleniyor.

Açık Lise sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Bakanlık tarafından aol.meb.gov.tr adresinin "Duyurular" kısmından yapılan açıklama ile sonuçlar ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını "Açık Öğretim Liseleri" Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

Şifrelerini unutan adaylar "Şifremi unuttum" seçeneğiyle birlikte yeni şifre edinerek sonuç ekranına gidebilir. Alternatif bir yöntem olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

Sonuç ekranında güvenlik kodu, kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile giriş yapılabilir.

Açık Lise sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumdan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca adayların sınavdan aldıkları toplam puan sonuç ekranında görüntülenebilecek.

Sınavın değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken değerlendirme sırasında iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.

21 Nisan'da ilan edilecek sonuçların ardından adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.

İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.