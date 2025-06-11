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Finlandiya-Polonya
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10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
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Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
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Uruguay-Venezuela
1-0DA
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11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Barcelona'nın gözü Luis Diaz'da

Barcelona, yaz transfer döneminde Liverpool forması giyen Luis Diaz'ın transferi için mali olarak tüm şartlarını zorlayacak.

calendar 11 Haziran 2025 01:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın gözü Luis Diaz'da
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Barcelona, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İleri hatta transfer yapmak isteyen Barcelona, Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ı yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor.

Mundo Deportivo'nun haberlere göre, Barcelona yaz transfer döneminde Luis Diaz için tüm şartlarını zorlayacak. Nico Williams transferinden vazgeçen Katalan ekibi, tüm dikkatini Kolombiyalı yıldıza çevirdi.

LİVERPOOL ELDEN ÇIKARMA DURUMUNDA KALABİLİR

Liverpool, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor. Ancak son gerçekleştirilen Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong transferlerinden sonra mali dengeyi sağlamak adına oyuncuyu satmak zorunda kalabileceği haberde aktarıldı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 50 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 17 gol, 8 asist kaydetti.

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