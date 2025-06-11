Barcelona'nın gözü Luis Diaz'da

Barcelona, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İleri hatta transfer yapmak isteyen Barcelona, Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ı yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor.



Mundo Deportivo'nun haberlere göre, Barcelona yaz transfer döneminde Luis Diaz için tüm şartlarını zorlayacak. Nico Williams transferinden vazgeçen Katalan ekibi, tüm dikkatini Kolombiyalı yıldıza çevirdi.



LİVERPOOL ELDEN ÇIKARMA DURUMUNDA KALABİLİR



Liverpool, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor. Ancak son gerçekleştirilen Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong transferlerinden sonra mali dengeyi sağlamak adına oyuncuyu satmak zorunda kalabileceği haberde aktarıldı.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon Liverpool formasıyla 50 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 17 gol, 8 asist kaydetti.