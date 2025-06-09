AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da



2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,



3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.



AÖL 3.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.



AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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