10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Olympiakos'ta gündem Devin Booker

Olympiakos, başarılı performansıyla dikkat çeken Devin Booker ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 11 Haziran 2025 01:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: fcbayern.com
Olympiakos'ta gündem Devin Booker
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Yunanistan Ligi şampiyonu Olympiakos, yeni sezon kadrosu için çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Bayern Münih'te başarılı bir sezon geçiren Devin Booker ile ileri düzeyde görüşme halinde.

Amerikalı uzun bu sezon EuroLeague'de 14.9 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Transferin, Milutinov'un durumuna bağlı olarak netlik kazanacağı belirtildi.


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