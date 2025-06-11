Olympiakos'ta gündem Devin Booker

Yunanistan Ligi şampiyonu Olympiakos, yeni sezon kadrosu için çalışmalara başladı.



Kırmızı-beyazlılar, Bayern Münih'te başarılı bir sezon geçiren Devin Booker ile ileri düzeyde görüşme halinde.



Amerikalı uzun bu sezon EuroLeague'de 14.9 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



Transferin, Milutinov'un durumuna bağlı olarak netlik kazanacağı belirtildi.



