Brighton, Wolves'u iki golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 28. dakikada Danny Welbeck'in (P) ve 85. dakikada Brajan Gauda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Brighton, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Wolverhampton ise üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Puanını 55'e yükselten Brighton, Premier Lig'de 9. sıraya yükselirken Wolverhampton, 41 puanla 14. sıraya geriledi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 28. dakikada Danny Welbeck'in (P) ve 85. dakikada Brajan Gauda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Brighton, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Wolverhampton ise üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Puanını 55'e yükselten Brighton, Premier Lig'de 9. sıraya yükselirken Wolverhampton, 41 puanla 14. sıraya geriledi.