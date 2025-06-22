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Brighton'da yeni hedef: Wesley França

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Flamengo forması giyen Wesley França için 23 milyon euroluk teklif yaptı.

calendar 22 Haziran 2025 19:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brighton'da yeni hedef: Wesley França
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Geçtiğimiz sezonu Premier Ligi'nde 8. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarının kapısından dönen Brighton & Hove Albion, bu sezona iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı.

Telegraph'ın haberine göre Brighton, Flamengo'nun sağ beki Wesley França için 23 milyon euroluk bir teklif yaptı. Flamengo, oyuncuyu Avrupa'ya satmaya sıcak bakıyor, oyuncu ise Premier Lig'e transfer olma konusunda gayet istekli.

TRANSFER GECİKMELİ OLACAK!

FIFA Kulüpler Dünya Kupasında mücadele eden Flamengo, Wesley França için gelen teklifleri organizasyondan sonra değerlendirecek.

PİYASA DEĞERİ

Brezilyalı oyuncunun 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Flamengo formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Wesley, 1 gol, 2 asist kaydetti.


 


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