Brighton'da yeni hedef: Wesley França

TRANSFER GECİKMELİ OLACAK!

PİYASA DEĞERİ

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Premier Ligi'nde 8. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarının kapısından dönen Brighton & Hove Albion, bu sezona iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı.Telegraph'ın haberine göre Brighton, Flamengo'nun sağ beki Wesley França için 23 milyon euroluk bir teklif yaptı. Flamengo, oyuncuyu Avrupa'ya satmaya sıcak bakıyor, oyuncu ise Premier Lig'e transfer olma konusunda gayet istekli.FIFA Kulüpler Dünya Kupasında mücadele eden Flamengo, Wesley França için gelen teklifleri organizasyondan sonra değerlendirecek.Brezilyalı oyuncunun 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.Flamengo formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Wesley, 1 gol, 2 asist kaydetti.