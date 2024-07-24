Brent Barry, Suns'a yardımcı koç olarak katıldı

Phoenix Suns, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre eski NBA oyuncusu Brent Barry'yi yardımcı koç olarak işe aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brent Barry, Suns'a yardımcı koç olarak katıldı
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24 Temmuz 2024 12:51
Phoenix Suns, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre eski NBA oyuncusu Brent Barry'yi yardımcı koç olarak işe aldı.

Barry, daha önce medyada görev alıktan sonra son altı sezonu San Antonio Spurs'ün yönetiminde çalışarak geçirmişti.

Barry, 2018'den beri takımda Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı rolünü üstlenerek, ardından 2023'te Austin Spurs'ün genel menajeri olmuştu.

Brown, NBA'de geçirdiği 14 sezon boyunca LA Clippers, Miami Heat, Chicago Bulls, Seattle SuperSonics, San Antonio Spurs ve Houston Rockets formaları giymişti.

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