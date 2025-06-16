Bournemouth, Adrien Truffert'i açıkladı!

İngiliz ekibi Bournemouth, yaz transfer dönemindeki ilk transferini yaptığını duyurdu.



Siyah-Kırmızılı ekip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Adrien Truffert'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bournemouth, Fransız oyuncu için Rennes'e 13.5 milyon euro ödeme yapacak.



Adrien Truffert bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.



Fransız sol bek, bu sezon süre aldığı 35 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.