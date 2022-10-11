BOTAŞ, Avrupa macerasına başlıyor

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, 12 Ekim Çarşamba günü DVTK Hun-Therm Miskolc ile FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarına başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, Avrupa macerasına başlıyor
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11 Ekim 2022 14:08
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarına çıkacak.

Macaristan'daki DVTK Arena oynanacak ilk müsabakada BOTAŞ ile Macaristan temsilcisi DVTK Hun-Therm Miskolc 12 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.30'da karşılaşacak.

BOTAŞ ikinci maçını 13 Ekim TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.

BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek.

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