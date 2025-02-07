Boston Celtics, Torrey Craig ile anlaştı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Craig'in takıma katılması, Chicago Bulls'un Zach LaVine takasını tamamlamak için kadrosunda yer açmasıyla mümkün oldu.
Bu sezon 9 maçta forma giyen Craig, ortalama 6.9 sayı ve 2.8 ribaund ile mücadele etti.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Craig'in takıma katılması, Chicago Bulls'un Zach LaVine takasını tamamlamak için kadrosunda yer açmasıyla mümkün oldu.
Bu sezon 9 maçta forma giyen Craig, ortalama 6.9 sayı ve 2.8 ribaund ile mücadele etti.