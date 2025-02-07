Boston Celtics, Torrey Craig ile anlaştı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Craig'in takıma katılması, Chicago Bulls'un Zach LaVine takasını tamamlamak için kadrosunda yer açmasıyla mümkün oldu.



Bu sezon 9 maçta forma giyen Craig, ortalama 6.9 sayı ve 2.8 ribaund ile mücadele etti.



