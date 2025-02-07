Boston Celtics, Torrey Craig ile anlaştı

Boston Celtics, serbest oyuncu Torrey Craig'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Boston Celtics, Torrey Craig ile anlaştı
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07 Şubat 2025 14:20
Boston Celtics, Torrey Craig ile anlaştı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Craig'in takıma katılması, Chicago Bulls'un Zach LaVine takasını tamamlamak için kadrosunda yer açmasıyla mümkün oldu.

Bu sezon 9 maçta forma giyen Craig, ortalama 6.9 sayı ve 2.8 ribaund ile mücadele etti.

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