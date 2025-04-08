Borussia Mönchengladbach'a Manaj önerisi

Sivasspor forması giyen Rey Manaj için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.



Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Manaj, menajerler aracılığıyla forvet arayan Borussia Mönchengladbach'a önerildi.



Manaj'ın sözleşmesinde 4 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.



Sivasspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rey Manaj, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.



