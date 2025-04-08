Borussia Mönchengladbach'a Manaj önerisi

Sivasspor forması giyen Rey Manaj, menajerler aracılığıyla forvet arayan Borussia Mönchengladbach'a önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Borussia Mönchengladbach'a Manaj önerisi
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08 Nisan 2025 22:05
Sivasspor forması giyen Rey Manaj için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Manaj, menajerler aracılığıyla forvet arayan Borussia Mönchengladbach'a önerildi.

Manaj'ın sözleşmesinde 4 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Sivasspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rey Manaj, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

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