Bodrum FK'ye Jose Morais damgası!

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde toplamda çıktığı 6 maçta hiç yenilmedi ve kalesinde gol görmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK'ye Jose Morais damgası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 23:06
Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 6 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 5 maçta hiç kaybetmedi ve 11 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 6 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.

İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:

Bodrum FK 0-0 Göztepe
Başakşehir 0-1 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Hatayspor
Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)
Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery