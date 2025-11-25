25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
Ajax-Benfica
20:45
Chelsea-Barcelona
23:00
B. Dortmund-Villarreal
23:00
M.City-Leverkusen
23:00
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
Marsilya-Newcastle
23:00
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Bodrum FK evde başka, deplasmanda başka

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda 7 maçta sadece 8 puan toplayabilen Bodrum Futbol Kulübü, son iki dış saha mücadelesini gol atamadan kaybederek liderliği Pendikspor ve Esenler Erokspor'a kaptırdı.

calendar 25 Kasım 2025 16:34
1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 kaybedip liderlikten 3'üncülüğe gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, puanları dış sahada saçtı.
 
Evinde bu sezon 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir performans ortaya koyan ve 19 puan toplayan yeşil-beyazlılar, gurbette ise kayıplar yaşadı.
 
Deplasmanlarda 7 maça çıkan Bodrum FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 8 puanı hanesine yazdırdı.
 
Bodrum FK son iki deplasman maçını ise gol atamadan yenilgiyle bitirdi. Önce Boluspor'a 3-0, son olarak da Ümraniyespor'a 1-0 kaybeden Ege temsilcisi ilk iki sırayı lider Pendikspor ve Esenler Erokspor'a devretti.
 
Bodrum FK bu hafta sonu evinde önemli rakiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
