28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Bodrum FK'da Çorum maçı hazırlığı

Spor Toto 1. Lig'de liderlik yarışını sürdüren Bodrum FK, Play-Off potasında bulunan Çorum FK'yı sahasında konuk edecek. Bodrum Fk'da maç öncesi yönetim takım antrenmanını ziyaret etti ve gidişat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

calendar 28 Kasım 2025 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 13:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Çorum maçı hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de deplasmandaki Ümraniyespor yenilgisiyle zirveden tekrar inen Bodrum FK pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Karşılaşma öncesi takıma moral ziyareti de gerçekleşti. Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Tirhandil Cup Başkanı Erim Önüt ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Takımın antrenman temposundan memnun olduklarını belirten yönetim, oyuncularla kısa süre sohbet ederek moral desteği verdi.

FUTBOL FEDERASYONU'NA HAKEM ŞİKAYETİ

Ümraniyespor maçında verilen hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeden bulunan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Hakemlerle ilgili çok açıklama yapmak istemiyoruz. Herkesin gözü önünde verilmeyen golümüz var. Maçın başında 2 sarı kartla oyuncumuz kırmızı kart görüp çıkartıldı ama ilk pozisyon kesinlikle sarı kart değildi. Bunlarla ilgili gerekli yazıları TFF'ye yazdık. Ümraniye'ye galibiyet için gitmiştik. Sonuçta mağlup olduk. Takım olarak mücadele ruhunu bırakmak istemiyoruz, oyuncularımıza da güveniyoruz. Eksiklerimiz var, Çorum maçı bizim için önemli, bulunduğumuz lig zor bir lig. 10-12 takım hemen hemen başa baş oynuyor. Biz takımımıza inanıyoruz. Şu ana kadar evimizde maç kaybetmedik, inşallah bu maçı da iyi bir skorla geçmek istiyoruz" dedi.


EŞER: TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Çorum FK maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Ümraniye maçında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanıp avantajı sağlamak istiyorduk. İstediğimiz sonuçla dönemedik, çok dersler çıkarmamız gereken bir maç oldu. Attığımız gol bence gol, Musah'a verilen sarı kart bence sarı kart değil. Talihsiz bir maçtı. Bizim açımızdan da eksik gördüğümüz noktalar var. Özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntımız var, onu da en kısa sürede çözeceğiz. Çorum ligin favori takımlarından, direkt rakibimiz olan bir takım. İyi hazırlanıyoruz, Ümraniye maçını telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyetle Ümraniye maçını unutturmak istiyoruz. Musah Mohammed'in kart cezası var, Celal ameliyat oldu uzun süre aramızda olamayacak, Cenk'in hafif sakatlığı var, durumu maç günü belli olacak. Cezalı olan Ali ve Berşan var" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.