Bodrum FK'da Çorum maçı hazırlığı

1'inci Lig'de deplasmandaki Ümraniyespor yenilgisiyle zirveden tekrar inen Bodrum FK pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor.Karşılaşma öncesi takıma moral ziyareti de gerçekleşti. Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Tirhandil Cup Başkanı Erim Önüt ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Takımın antrenman temposundan memnun olduklarını belirten yönetim, oyuncularla kısa süre sohbet ederek moral desteği verdi.Ümraniyespor maçında verilen hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeden bulunan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir,dedi.Çorum FK maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer,diye konuştu.