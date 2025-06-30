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Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi başladı

Bodrum FK, teknik direktörlük görevine kulüpte futbolcu ve yardımcı antrenör olarak görev yapan Burhan Eşer'i getirdi.

calendar 30 Haziran 2025 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi başladı
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü resmileşti.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düştükten sonra Portekizli çalıştırıcı Jose Morais ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar Burhan Eşer'i dümene getirdi.

Son 2 sezondur Bodrum FK'da teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını üstlenen, futbolculuk döneminde de 2021-2022 sezonunda yeşil-beyazlı formayı terleten 40 yaşındaki teknik adam sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzde daha önce futbol oynayan ve takım kaptanlığı yapan, sonrasında yardımcı antrenör olarak görev alan Burhan Eşer, yeni sezonda teknik sorumlumuz olarak görev yapacaktır. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Bodrum FK'da Başkan Fikret Öztürk de görevini kulüpte başkan yardımcısı olan Aşkın Demir'e devretmişti. Yönetim ve teknik ekibini yenileyen Bodrum FK transfer çalışmalarına başlayacak. Bodrum ekibi transferde daha önce yalnız Ayvalıkgücü Belediyespor'dan golcü Ali Habeşoğlu'nu almıştı.


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