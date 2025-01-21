Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları yapılacak

Avrupa Kupası Yelken Yarışları, 23 Ocak'ta başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları yapılacak
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21 Ocak 2025 21:14
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk ayağı yapılacak ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları, 23 Ocak'ta başlayacak.

Yelkende ILCA'nın (Uluslararası Laser Sınıf Birliği) Avrupa'daki koordinasyonunu sağlayan EurILCA'nın düzenlediği yarışlara, Türkiye ile 12 ülkeden 126 sporcu kayıt yaptırdı.

Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğindeki yarışlar, 23 Ocak'ta start alacak.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, yaptığı basın açıklamasında, yarışların Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini ve yelken camiasında büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Avrupa Kupası mücadelesinde 10 etaplık seriden oluşan yarışların bir ayağını Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Kulübümüz, 2026'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yarışlar gelecek yıl yapacağımız organizasyonun da provası olacak." dedi.

Bodrum'da farklı sınıflarda yelken yarışların düzenlendiğini dile getiren Türk, başarılı organizasyonlarla farklı ülkelerden sporcuları ağırladıklarını kaydetti.

Organizasyonun ilk etap yarışları, 26 Ocak'ta tamamlanacak.

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