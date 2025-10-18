18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
0-012'
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
0-115'
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
0-013'
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
0-015'
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-015'
18 Ekim
Sheffield United-Watford
0-015'
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
0-014'
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
0-015'
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-056'
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
0-116'
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-251'
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
0-045'
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-045'
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
1-245'
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
1-045'
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-145'
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-057'
18 Ekim
Brighton-Newcastle
0-015'
18 Ekim
Burnley-Leeds United
0-013'
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
0-114'
18 Ekim
M.City-Everton
0-015'
18 Ekim
Sunderland-Wolves
0-015'
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Bodo/Glimt, Galatasaray öncesi farklı kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Bodo/Glimt, Norveç Eliteserien'in 24. hafta maçında deplasmanda Sarpsborg 08'i 5-2 yendi.

18 Ekim 2025 17:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Norveç Eliteserien'in 24. hafta maçında Bodo/Glimt, Sarpsborg 08'e konuk oldu.

Sarpsborg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodo/Glimt 5-2'lik skorla kazandı.

Mücadelede Bodo/Glimt, 6. dakikada Odin Björtuft'un golüyle öne geçti. Sarpsborg, 24. dakikada Daniel Karlsbakk ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 41. dakikada Jens Petter Hauge'nin golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 53. dakikada Bodo/Glimt, Fredrik Sjovold ile farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Sarpsborg, Sondre Sorli ile farkı bire indirdi. 69. dakikada bir kez daha Odin Björtuft sahneye çıktı. 72. dakikada ise Kasper Hogh, farkı üçe çıkaran golü attı ve mücadele Bodo/Glimt'in 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 55 yaparak liderlik koltuğunda kaldı. Sarpsborg ise 32 puanda kaldı.

Nırveç Eliteserien'in gelecek haftasında Bodo/Glimt, Molde'yi konuk edecek. Sarpsborg, KFUM Oslo'yu ağırlayacak.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Bodo/Glimt, 22 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 14 6 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Beşiktaş 8 4 2 2 12 9 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 9 12 8
13 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
14 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
15 Gençlerbirliği 9 1 3 5 7 12 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
