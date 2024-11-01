Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde, Emine Dursun ve Buket Öztürk ise çift geleneksel kategorisinde yarı finale yükseldi. Şampiyona, cumartesi günü yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci gün müsabakaları tamamlandı
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01 Kasım 2024 23:51
Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.

Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan Buket Öztürk, tek geleneksel kategorisinde yarı finale yükseldi.

Çift geleneksel kategorisinde ise milli sporculardan Emine Dursun ve Buket Öztürk, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İnci Ece Öztürk de volo basamakta adını finale yazdırdı.

Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi yarın çift kızlar rolede finalde ter dökecek.

İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri röle karışık klasmanında bugün gösterdikleri performansla organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Şampiyona cumartesi günü yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

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