Bizimle kalın!

Arkadaşlar merhaba.
Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde sporu çok fazla özlediğinizi biliyoruz. Sporx ekibi olarak sizlere tüm spor gelişmelerini 7/24 en hızlı, en güncel ve en doğru şekilde aktarmaya devam ediyoruz ve futbolun yavaş yavaş geri dönmesiyle Canlı Skor ve iddaa sayfalarımızı da yeniden yayına aldık.
Bu süre zarfında sizlerin daha kaliteli ve biraz daha eğlenceli zaman geçirebileceği ve bizim ürettiklerimizi ortak olabileceğiniz bazı uygulamalar geliştirdik, kullanımlarını daha da arttırdık. Hadi gelin kısaca bir göz atalım.
Multiplayer Quiz'e katılarak dilersen kendi futbol bilgini test edebilir, dilersen de rakibinle yarışabilir ya da yarışmak istediğin arkadaşını davet ederek büyük bir meydan okuma gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamaya şu anda ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Bir Sporx klasiğini haline gelen ve hemen her yerde de kullanılmaya başlanan İlk 11 uygulamasında sana başkan alıp transfer yapma, teknik direktör olup kadro kurma şansı veriyoruz. Dilediğin kadroyu oluşturarak tüm sosyal medya platformlarından da paylaşabilirsin. Dilerseniz hemen şu bağlantı üzerinden kadronuzu kurun ve başka kullanıcılar tarafından da oylatın.
Türkiye'de futbolun tamamen geri dönmesini beklediğimiz bu günlerde Sporx Puan Durumu Oluştur uygulaması ile karşınızdayız. Bu uygulamamızda Süper Lig'de nasıl bir sıralama olabileceğini öngörüyorsanız o şekilde puan durumunuzu oluşturabilir ve şampiyonu da küme düşen takımları da belirleyebilirsiniz. Hemen şu bağlantı üzerinden ilk puan durumunuzu oluşturabilirsiniz.
Ve Sporx'te son olarak Oyun Parkı'nı yayına aldık. Bir Sporx klasiklerinden olan Oyun Parkı'na sizlerin daha da sevebileceği bazı oyunlar ekledik. Spor özleminizin spor oyunları oynayarak bir nebze de olsa dindirebileceğinizi düşünüyoruz. Siz de bizim gibi düşünüyorsanız, hemen şu bağlantı üzerinden Oyun Parkı'nda eğlenceli bir tura çıkabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde sporu çok fazla özlediğinizi biliyoruz. Sporx ekibi olarak sizlere tüm spor gelişmelerini 7/24 en hızlı, en güncel ve en doğru şekilde aktarmaya devam ediyoruz ve futbolun yavaş yavaş geri dönmesiyle Canlı Skor ve iddaa sayfalarımızı da yeniden yayına aldık.
Bu süre zarfında sizlerin daha kaliteli ve biraz daha eğlenceli zaman geçirebileceği ve bizim ürettiklerimizi ortak olabileceğiniz bazı uygulamalar geliştirdik, kullanımlarını daha da arttırdık. Hadi gelin kısaca bir göz atalım.
Multiplayer Quiz'e katılarak dilersen kendi futbol bilgini test edebilir, dilersen de rakibinle yarışabilir ya da yarışmak istediğin arkadaşını davet ederek büyük bir meydan okuma gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamaya şu anda ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Bir Sporx klasiğini haline gelen ve hemen her yerde de kullanılmaya başlanan İlk 11 uygulamasında sana başkan alıp transfer yapma, teknik direktör olup kadro kurma şansı veriyoruz. Dilediğin kadroyu oluşturarak tüm sosyal medya platformlarından da paylaşabilirsin. Dilerseniz hemen şu bağlantı üzerinden kadronuzu kurun ve başka kullanıcılar tarafından da oylatın.
Türkiye'de futbolun tamamen geri dönmesini beklediğimiz bu günlerde Sporx Puan Durumu Oluştur uygulaması ile karşınızdayız. Bu uygulamamızda Süper Lig'de nasıl bir sıralama olabileceğini öngörüyorsanız o şekilde puan durumunuzu oluşturabilir ve şampiyonu da küme düşen takımları da belirleyebilirsiniz. Hemen şu bağlantı üzerinden ilk puan durumunuzu oluşturabilirsiniz.
Ve Sporx'te son olarak Oyun Parkı'nı yayına aldık. Bir Sporx klasiklerinden olan Oyun Parkı'na sizlerin daha da sevebileceği bazı oyunlar ekledik. Spor özleminizin spor oyunları oynayarak bir nebze de olsa dindirebileceğinizi düşünüyoruz. Siz de bizim gibi düşünüyorsanız, hemen şu bağlantı üzerinden Oyun Parkı'nda eğlenceli bir tura çıkabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın