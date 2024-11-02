Bisiklette Veloturk Gran Fondo Çeşme, İzmir'de düzenlenecek

İzmir'deki "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano" 3 Ekim Pazar günü 8. kez koşulacak.



Çeşme'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme denince akla ilk turizm geldiğini hatırlatarak, yarınki etkinliğin sürdürülebilir olmasının her şeyden önemli olduğunu belirtti.



İlçenin en iyi şekilde olması için çalıştıklarını aktaran Maraşlı, "Kaliteli organizatörler ve sporcularla bir arada olmak bir mutluluk veriyor. Çocukların bisiklet ve sporla tanışması da ayrı bir öneme sahip." dedi.



Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de bir turizm kenti olduklarını belirterek, "Organizasyon sadece bir yarış değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Bu tip aktivitelere ev sahipliği yapmaktan büyük şeref duyuyorum." diye konuştu.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da başkanlığının ilk 3 yılında ellerinden geleni yaptıklarını, Konya'da hizmete giren ülkenin ilk olimpik veledromunun Türk bisikletinin geleceği olduğunu söyledi.



Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile Çeşme'nin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını kaydeden Müftüoğlu, şunları söyledi:



"Çeşme, bisiklet ailemiz için çok önemli. 2000'li yıllarda Çeşme'de triatlon da yapıyorduk. 35 yıldır turizmin içinde olan biri olarak Çeşme'nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çeşme'nin turizmine de katkı sağlamasını diliyorum. Devamlılığı olmayan hiçbir organizasyonun katkı sağlaması beklenemez."



Basın toplantısının ardından ilçe merkezinde "Fun Ride" etkinliği düzenlendi.



Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen organizasyonda bu yıl Türkiye'nin yanı sıra, Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 708 sporcu 3 farklı parkurda mücadele edecek.



Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak.



