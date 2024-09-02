2024 Serbest Dalış (açıksu) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri Antalya'da düzenleniyor.



Kaş ilçesindeki şampiyona ve seçmelerde 55 sporcu mücadele ediyor.



Şampiyonda derece alan sporcular 13 Ekim'de Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenecek 8. CMAS Dünya Serbest Dalış Derinlik Şampiyonası'na katılacak.



Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, yaptığı açıklamada, 3 gündür devam eden şampiyonda 3 ayrı Türkiye rekoru kırdığını söyledi.



Bugünkü yarışmada CWT branşında master kategorisinde Türkiye rekoru kırdığı anlatan Erken, "Yunanistan'da düzenlenecek 8. CMAS Dünya Serbest Dalış Derinlik Şampiyonası'nda dünya rekoru kırmayı istiyorum. Bunun için dünyanın en iyilerinden koçluk alıyorum. Her şeyi şampiyonaya odaklı yaşıyorum. Büyük fedakarlıklar göz alarak çıktık bu yola." dedi.



Şampiyona ve seçmeler yarın tamamlanacak.





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