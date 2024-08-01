Bilal Meşe: 'Ciro Immobile, Mauro Icardi etkisi yaratır'

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi siyah-beyazlı kulübün yeni transferlerini değerlendirdi.
İşte Meşe'nin yazısından öne çıkanlar;
"ICARDI ETKİSİ YARATIR"
"Immobile'nin kariyerinde 4 Serie A ve 1 Serie B gol krallığı var. Eğer uyum yakalarsa Icardi etkisi yaratır. Çok iyi bir futbolcu. Hem havadan hem yerden etkili. Beşiktaş tarihine geçebilecek kalitede bir futbolcu.
"RAFA-IMMOBILE, MERTENS-ICARDI GİBİ OLABİLİR"
Rafa Silva da hem gol atıyor hem asist yapıyor. Benfica'da tarihe geçmişti. Kulübün unutulmazları arasına girdi. Çok yönlü, "tepe tepe kullan" misali! İster ofansif, ister orta saha, ister kanatlarda farketmez. Yani tam bir joker. Rafa Silva ve Immobile takıma oturursa ki, uyumları kısa sürdü, Kartal'da Mertens-Icardi versiyonu bir ikili olur.
Gabriel Paulista ayağı sağlam bir stoper, hava topları artısı. Valencia, Atletico Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlarda oynadı. Risk almıyor, savunmadan derinlemesine paslarla oyun kuruyor. Yanındaki partnere de çok iş düşüyor. Hazırlık maçlarında skor tabelaları yanıltır, geleceğe dönük öngörüler zordur. Beşiktaş'ın asıl test maçı Süper Kupa'dır, kora - kor bir mücadele olacağını hisseder gibiyim."
İşte Meşe'nin yazısından öne çıkanlar;
"ICARDI ETKİSİ YARATIR"
"Immobile'nin kariyerinde 4 Serie A ve 1 Serie B gol krallığı var. Eğer uyum yakalarsa Icardi etkisi yaratır. Çok iyi bir futbolcu. Hem havadan hem yerden etkili. Beşiktaş tarihine geçebilecek kalitede bir futbolcu.
"RAFA-IMMOBILE, MERTENS-ICARDI GİBİ OLABİLİR"
Rafa Silva da hem gol atıyor hem asist yapıyor. Benfica'da tarihe geçmişti. Kulübün unutulmazları arasına girdi. Çok yönlü, "tepe tepe kullan" misali! İster ofansif, ister orta saha, ister kanatlarda farketmez. Yani tam bir joker. Rafa Silva ve Immobile takıma oturursa ki, uyumları kısa sürdü, Kartal'da Mertens-Icardi versiyonu bir ikili olur.
Gabriel Paulista ayağı sağlam bir stoper, hava topları artısı. Valencia, Atletico Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlarda oynadı. Risk almıyor, savunmadan derinlemesine paslarla oyun kuruyor. Yanındaki partnere de çok iş düşüyor. Hazırlık maçlarında skor tabelaları yanıltır, geleceğe dönük öngörüler zordur. Beşiktaş'ın asıl test maçı Süper Kupa'dır, kora - kor bir mücadele olacağını hisseder gibiyim."