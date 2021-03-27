Beşiktaş'ın eski kalecisi Boyko, transfer yapıyor!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Denys Boyko'nun yeni adresi Yunanistan olacak gibi gözüküyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın eski kalecisi Boyko, transfer yapıyor!
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27 Mart 2021 17:10
Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip çıktı.

Yunan basınının haberine göre; AEK, 33 yaşındaki kalecinin transferi için harekete geçti.

Dinamo Kiev'e imza attığından bu yana sadece 2018/19 yılında düzenli olarak forma giyen Boyko, sonraki senelerde yedek kaleci konumuna düştü.

Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren tecrübeli kaleci, 2023'te bitecek olan sözleşmesine rağmen kulübünden ayrılık için kolaylık istedi.

Boyko, ülkemizde Beşiktaş'ta da 1,5 sezon boyunca forma giymiş ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı.



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