Beşiktaş'ın eski kalecisi Boyko, transfer yapıyor!

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip çıktı.



Yunan basınının haberine göre; AEK, 33 yaşındaki kalecinin transferi için harekete geçti.



Dinamo Kiev'e imza attığından bu yana sadece 2018/19 yılında düzenli olarak forma giyen Boyko, sonraki senelerde yedek kaleci konumuna düştü.



Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren tecrübeli kaleci, 2023'te bitecek olan sözleşmesine rağmen kulübünden ayrılık için kolaylık istedi.



Boyko, ülkemizde Beşiktaş'ta da 1,5 sezon boyunca forma giymiş ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı.



