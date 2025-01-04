Beşiktaş, zorlu mücadelede ÇBK Mersin'i evinde geçti

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, ÇBK Mersin'i 71-65'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, zorlu mücadelede ÇBK Mersin'i evinde geçti
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04 Ocak 2025 18:04
Son güncelleme 04 Ocak 2025 18:39
Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Beşiktaş, ÇBK Mersin'i 71-65'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş'ta Dana Evans 21 sayı, Mihaela Lazic 12 sayı ve Elif Bayram 11 sayı kaydetti.

ÇBK Mersin'de ise Natasha Howard'ın 21 sayı 13 ribaund'luk performansı yeterli olmadı.

LİGDE SON DURUM

Bu galibiyetle birlikte puanını 21 çıkaran Beşiktaş, ligde 5. liğe yükseldi. ÇBK Mersin ise ligde 5. mağlubiyetini aldı ve 22 puanla 4. sırada.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman

Beşiktaş: Lazic 12, Evans 21, Winterburn 6, Elif Bayram 11, Fagbenle 9, Pelin Gülçelik 10, Melek Uzunoğlu 2, Gizem Başaran Turan, Özge Özışık

Çimsa ÇBK Mersin: Howard 21, Anderson 12, Carleton 7, Rupert 16, Derya Bilgiç 4, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 2, Şevval Akalan, Derin Yaya

1. periyot: 17-18

Devre: 41-31

3. periyot: 56-46

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