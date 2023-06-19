Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un, bonservisi Olympiakos'ta olan ve sezonu Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Philip Zinckernagel ile ilgilendiği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
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19 Haziran 2023 20:27
Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer için karşı karşıya geldi.

Hollanda basınında yer alan habere göre, iki ekibin, bonservisi Olympiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan Danimarkalı orta sahanın talibinin çok olduğu kaydedildi. Augsburg ve Genoa'nın da 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Standard Liege ile Olympiakos arasında Zinckernagel'in bonservisi için şu ana kadar somut bir temas olmadığı kaydedildi.

Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan Philip Zinckernagel, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

28 yaşındaki futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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